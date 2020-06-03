В России выявили 8536 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в России за сутки составило 8 536, за все время - 432 277.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 536 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 287 (38,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в России за сутки умерли 178 человек с COVID-19, за все время - 5 215.

Всего в стране зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.