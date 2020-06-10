В России выявили 8 404 новых случая COVID-19

Число новых случаев COVID-19 за сутки в России составило 8 404, умерли 216 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 404 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2 924 (34,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в России за сутки умерли 216 человек с COVID-19, за все время - 6 358.