В России выявили 8 926 новых случаев заражения COVID-19

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России опустился ниже 9 тысяч и составил 8 926, общее число - 290 678.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 926 в 81 регионе, в том числе выявлено активно 3577 (40,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За сутки в России умер 91 человек с коронавирусом, за всё время пандемии — 2 722.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.