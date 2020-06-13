​В России выявили 8 706 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 8 706 новых случаев заражения коронавирусом, 114 человек умерли, 5 271 выписались из больниц.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. при этом, отмечается, что в стране за сутки умерли 114 человек с COVID-19, за все время - 6 829.

При этом у 2 970 человек (34,1 процента) нет клинических проявлений.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.