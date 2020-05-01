В России за сутки выявили 7 933 случая заражения COVID-19

Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на рекордные 7 933, до 114 431, почти у 45% новых заболевших нет симптомов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 7933 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3534 (44,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

В России за сутки умерли 96 человек с COVID-19, за все время - 1 169.

Ранее сообщалось, что Россия обошла Иран и Китай по числу случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.