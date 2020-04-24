В России за сутки выявили 5849 случаев заболевания коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 68 622, на 5 849 за сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 849 в 82 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений - 2 697 (46,1%)", - говорится в сообщении.

Всего в стране зарегистрировано 68 622 случаев (+9,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, отметили в штабе.

Также отмечается, что за сутки скончались 60 пациентов с коронавирусом, за все время - 615.