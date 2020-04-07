В России выявлено 1154 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России подтверждено 1 154 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 7 497.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 1 154 в 43 регионах", - говорится в сообщении.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7 497 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе, уточнили в штабе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.