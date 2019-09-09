​В России выбрали депутатов Госдумы

Стали известны итоги дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Как сообщает российское бюро Repot, выборы проходили по четырем одномандатным избирательным округам.

В Комсомольском одномандатном избирательном округе (Хабаровский край) победил депутат от ЛДПР Иван Пиляев, который получил свыше 65 тыс голосов.

Депутатом по Новгородскому избирательному округу стал Юрий Бобрышев (Едина Россия), получивший более 40 тыс. голосов.

Ольга Пилипенко, выдвинутая от Единой России, с очень большим отрывом (свыше 152 тыс голосов) стала депутатом по Орловскому избирательному округу.

И, наконец, в Свердловской области также победил депутат от Единой России Антон Шипулин, за которого проголосовало более 45 тыс. человек.

Игбал Рустамов