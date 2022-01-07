В России вертолет совершил жесткую посадку, есть погибший и раненые

Вертолет с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан.

Вертолет с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку недалеко от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется.

"По предварительным данным, частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа - с. Павловка. На борту находились три человека. Вертолет совершил жесткую посадку в 4 км от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется", - отметили в прокуратуре.

По поручению Приволжского транспортного прокурора Дмитрия Коноша, Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов в связи с произошедшей аварийной посадкой вертолета марки AS350.

На место происшествия выехал Уфимский транспортный прокурор и следователи СК России по Республике Башкортостан, спасательные службы.

Другие российские СМИ заявляют, что в результате инцидента есть погибший и раненые. "По предварительной информации, в результате крушения частного вертолета в Башкортостане один человек погиб, еще двое получили ранения", - подчеркивают местные СМИ.