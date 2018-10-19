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    В России в зоне аварии военного самолета идет поисковая операция, летчики не найдены

    © RIA

    Баку. 19 октября.REPORT.AZ/ Поисковая операция продолжается в районе крушения военного самолета Л-39 в акватории Азовского моря, местонахождение летчиков пока не установлено.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости",об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

    По данным минобороны, накануне  вечером при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в воду. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

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