В России в зоне аварии военного самолета идет поисковая операция, летчики не найдены

© RIA https://report.az/storage/news/bc4a010b2e221f12279b370522c69793/11621b1c-790b-436e-9aa9-25817c5eba27_292.jpg

Баку. 19 октября.REPORT.AZ/ Поисковая операция продолжается в районе крушения военного самолета Л-39 в акватории Азовского моря, местонахождение летчиков пока не установлено.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости",об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По данным минобороны, накануне вечером при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в воду. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.