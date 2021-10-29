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В России в сентябре COVID-19 стал причиной смерти более 30 тысяч человек

В России в сентябре COVID-19 стал причиной смерти более 30 тысяч человек Коронавирус в сентябре 2021 года стал основной причиной смерти 34 403 человек в России, еще в 5 235 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования).
В регионе
29 октября 2021 г. 20:57
В России в сентябре COVID-19 стал причиной смерти более 30 тысяч человек

Коронавирус в сентябре 2021 года стал основной причиной смерти 34 403 человек в России, еще в 5 235 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.

По данным ведомства, в сентябре текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 970 человек, в еще 3 657 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

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