В России в сентябре COVID-19 стал причиной смерти более 30 тысяч человек

Коронавирус в сентябре 2021 года стал основной причиной смерти 34 403 человек в России, еще в 5 235 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования).
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.
По данным ведомства, в сентябре текущего года смертельные осложнения коронавирус вызвал у 970 человек, в еще 3 657 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.