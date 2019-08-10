В России в результате столкновения микроавтобусов погибли пять человек

Пять человек погибли, восемь госпитализированы в результате столкновения двух микроавтобусов на трассе Тамбов - Воронеж.

Как передает Report, об этом РИА "Новости" сообщила представитель пресс-службы УМВД региона.

По ее словам, на 135-м километре трассы Тамбов - Воронеж столкнулись два микроавтобуса - Fiat Ducato и Citroen.

"Citroen выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение, в результате пять человек погибли, восемь госпитализированы", - подчеркнула представительница.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.