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    В России в пожаре в жилом доме погибли семь человек, в том числе дети

    МЧС России: По предварительным данным в пожаре погибли трое детей и четверо взрослых
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    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Пожар произошел в жилом доме в Орске, погибли семь человек, в том числе, дети, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    В региональное ГУ МЧС России в 5:57 по Москве (6:57 по Баку) поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Орске по улице Салтыкова-Щедрина. Было установлено, что происходит горение жилого дома, ориентировочная площадь пожара - 5 кв. м. Обнаружены тела семи погибших.

    В ведомстве указали, что по предварительным данным погибли трое детей и четверо взрослых. На месте работают дознаватели.

    В 06:34 по Москве (7:35 по Баку) пожар был ликвидирован. 

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