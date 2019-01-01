В России в пожаре в жилом доме погибли семь человек, в том числе дети

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Пожар произошел в жилом доме в Орске, погибли семь человек, в том числе, дети, передает Report со ссылкой на ТАСС.
В региональное ГУ МЧС России в 5:57 по Москве (6:57 по Баку) поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Орске по улице Салтыкова-Щедрина. Было установлено, что происходит горение жилого дома, ориентировочная площадь пожара - 5 кв. м. Обнаружены тела семи погибших.
В ведомстве указали, что по предварительным данным погибли трое детей и четверо взрослых. На месте работают дознаватели.
В 06:34 по Москве (7:35 по Баку) пожар был ликвидирован.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости