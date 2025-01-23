В России в ДТП со школьным автобусом погиб один ребенок, четверо пострадали

К школьному автобусу, попавшему в ДТП под Волгоградом, прибыли 10 карет скорой помощи.

К школьному автобусу, попавшему в ДТП под Волгоградом, прибыли 10 карет скорой помощи.

Как передает Report, об этом сообщает Администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале.

Медицинскую помощь в условиях стационара оказывают четверым пострадавшим детям. Один ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Уточняется, что для оказания помощи в Октябрьский район оперативно направлена бригада врачей региональных клиник: реаниматолог, детский хирург, травматолог. В готовности находится санитарная авиация, в случае необходимости транспортировать пострадавших будут два вертолета.

По предварительной информации, школьный автобус Шелестовской средней школы ехал по привычному маршруту и развозил детей после занятий.