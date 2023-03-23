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В России в ДТП с автобусом погибли три человека

В России в ДТП с автобусом погибли три человека Три человека погибли, шестеро пострадали в ДТП с участием автобуса в Калачеевском районе Воронежской области России, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
В регионе
23 марта 2023 г. 09:57
В России в ДТП с автобусом погибли три человека

Три человека погибли, шестеро пострадали в ДТП с участием автобуса в Калачеевском районе Воронежской области России, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Три человека погибли, и, предположительно, шестеро ранены. Это ДТП с участием легкового автомобиля с автобусом организации "Агроэко", которая перевозила людей на работу. Погибшие - пассажиры и водитель легкового автомобиля ВАЗ", - сообщил представитель ЕДДС района.

По данным приемного отделения Калачеевской районной больницы, в медучреждение доставлены шесть пострадавших в ДТП, их обследуют врачи, выявляют возможные травмы.

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