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    В России уволенный сотрудник завода ГАЗ зарезал пятерых коллег

    Бывший сотрудник завода набросился с ножом на руководителей, настоявших на его увольнении

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Утром на территории завода ГАЗ произошло убийство. Бывший сотрудник завода набросился с ножом на руководителей, настоявших на его увольнении, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    В результате происшествия два человека погибли на месте, еще троих в тяжелом состоянии доставили в больницу. 

    "Сейчас сотрудников не выпускают из здания завода. Преступника еще не поймали. Есть информация, что убийца служил в горячей точке. Коллеги мужчины говорят, что он всегда был очень вспыльчив", - заявил  анонимный источник.

    По предварительной информации, среди погибших есть женщина, работавшая лаборанткой. 

    Отметим, правоохранительные органы пока никак не комментируют произошедшее. Преступника продолжают искать. 

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