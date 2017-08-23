В России уволенный сотрудник завода ГАЗ зарезал пятерых коллег

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Утром на территории завода ГАЗ произошло убийство. Бывший сотрудник завода набросился с ножом на руководителей, настоявших на его увольнении, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В результате происшествия два человека погибли на месте, еще троих в тяжелом состоянии доставили в больницу.

"Сейчас сотрудников не выпускают из здания завода. Преступника еще не поймали. Есть информация, что убийца служил в горячей точке. Коллеги мужчины говорят, что он всегда был очень вспыльчив", - заявил анонимный источник.

По предварительной информации, среди погибших есть женщина, работавшая лаборанткой.

Отметим, правоохранительные органы пока никак не комментируют произошедшее. Преступника продолжают искать.