В России уволен глава подразделения ФСБ "Альфа"

Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин уволен c должности.

Как передает Report, об этом "Интерфакс" сообщил почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Он полагает, что увольнение В.Канакина не связано с задержанием нескольких сотрудников спецсподразделения по подозрению в разбое. После увольнения он стал президентом ассоциации ветеранов спецподразделения.

Напомним, что 5 июля суд отправил под стражу пятерых подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ, еще двум была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Тогда С.Гончаров сообщил , что среди обвиняемых три человека из спецподразделения "Альфа" и один - из "Вымпела". Фигурантами дела также являются сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении "К".