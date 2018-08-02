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    В России утвердили проект о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере транспорта на Каспии

    Было поручено минтрансу России с участием МИД России провести переговоры с азербайджанской стороной

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Правительство Российской Федерации одобрило проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распоряжении Медведева, который поручил провести переговоры и подписать это соглашение.

    "Поручить Минтрансу России с участием МИД России провести переговоры с азербайджанской, иранской, казахстанской, туркменистанской сторонами и по достижении договоренности подписать...указанное соглашение", - говорится в документе.

    Согласно пояснительной записке, целью будущего соглашения является "формирование и развитие региона Каспийского моря в качестве крупного международного транспортно-логистического узла с развитой инфраструктурой и высоким уровнем взаимодействия сторон при международных перевозках".

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