В России утвердили проект о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере транспорта на Каспии

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Правительство Российской Федерации одобрило проект соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распоряжении Медведева, который поручил провести переговоры и подписать это соглашение.

"Поручить Минтрансу России с участием МИД России провести переговоры с азербайджанской, иранской, казахстанской, туркменистанской сторонами и по достижении договоренности подписать...указанное соглашение", - говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, целью будущего соглашения является "формирование и развитие региона Каспийского моря в качестве крупного международного транспортно-логистического узла с развитой инфраструктурой и высоким уровнем взаимодействия сторон при международных перевозках".