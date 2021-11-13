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В России установлен новый максимум смертности от COVID-19

В России установлен новый максимум смертности от COVID-19 Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 241 против 1 235 днем ранее, до 254 167. Это новый максимум с начала пандемии.
В регионе
13 ноября 2021 г. 12:51
В России установлен новый максимум смертности от COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 241 против 1 235 днем ранее, до 254 167. Это новый максимум с начала пандемии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло на 39 256. Общее количество заболевших превысило 9 млн, составив 9 031 851. В относительном выражении прирост составил 0,44%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 803, до 7 754 764. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

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Версия на английском языке Russia registers new maximum COVID-19 death rate
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