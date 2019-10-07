В России установили квоты на приём мигрантов на работу в следующем году

Правительство России утвердило допустимую квоту на трудоустройство иностранных граждан в отдельных областях экономики на 2020 год.

Как передает Report со ссылкой на RT, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно постановлению, в сферах деятельности сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля мигрантов должна составлять 26%, в области спорта — 25%.

При этом в сфере выращивания овощей доля мигрантов не должна превышать 50% во всех субъектах России.

Кроме того, правительство сохранило допустимую долю мигрантов в сфере строительства в размере 80% от общей численности работников.

Однако эта норма не будет распространяться на территории Бурятии, Амурской области и Москвы, а на территории Дагестана составит 50%.