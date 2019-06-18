В России упростят въезд иностранцам по электронной визе

В России вопрос об электронной визе для иностранцев находится в настоящее время в проработке. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что президент России Владимир Путин поручил ввести электронные визы для въезда в Россию с 2021 года.

По словам Пескова, такое поручение было дано премьер-министру, министрам иностранных дел, внутренних дел и главе ФСБ.

Отмечается, что электронная виза будет однократной и универсальной, покрывать не только деловые, но и туристические поездки. Ее срок действия не будет превышать 16 дней.