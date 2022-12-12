В России умер разработчик боевых машин пехоты

Заслуженный машиностроитель РСФСР, разработчик боевых машин пехоты Данил Релин умер на 92-м году жизни в Кургане.

Заслуженный машиностроитель РСФСР, разработчик боевых машин пехоты Данил Релин умер на 92-м году жизни в Кургане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили сегодня в администрации города.

"Ушел из жизни Данил Захарович Релин, легендарный курганский машиностроитель, разработчик боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, почетный гражданин Кургана. Данил Захарович внес большой вклад в разработку и постановку на серийное производство боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, БМД-4М, различной гражданской техники, выпускаемой предприятием, в повышение конкурентоспособности продукции "Курганмашзавода" на мировом рынке вооружений", - сообщили в администрации, выразив соболезнования.