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В России умер разработчик боевых машин пехоты

В России умер разработчик боевых машин пехоты Заслуженный машиностроитель РСФСР, разработчик боевых машин пехоты Данил Релин умер на 92-м году жизни в Кургане.
В регионе
12 декабря 2022 г. 18:00
В России умер разработчик боевых машин пехоты

Заслуженный машиностроитель РСФСР, разработчик боевых машин пехоты Данил Релин умер на 92-м году жизни в Кургане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили сегодня в администрации города.

"Ушел из жизни Данил Захарович Релин, легендарный курганский машиностроитель, разработчик боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, почетный гражданин Кургана. Данил Захарович внес большой вклад в разработку и постановку на серийное производство боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, БМД-4М, различной гражданской техники, выпускаемой предприятием, в повышение конкурентоспособности продукции "Курганмашзавода" на мировом рынке вооружений", - сообщили в администрации, выразив соболезнования.

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