​В России у священников выявили коронавирус

У троих священнослужителей Русской православной церкви в Москве выявили коронавирус, еще у двух его подозревают.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.

В Telegram-канале группы говорится, что у следующих священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат:

- иерей Николай Рыжков, клирик храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" (Марьино, Москва);

- иерей Виктор Волков, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском в Москве;

- иерей Георгий Дехтярев, исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле в Москве.

Еще у двух священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден, это протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском в Москве и иерей Дмитрий Карпов, клирик того же храма.

"Контактировавших с указанными священнослужителями просим быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться", - говорится в сообщении группы.