В России трое мужчин заживо сгорели в автомобиле после ДТП

В автомобильной аварии, которая произошла в ночь на воскресенье на 43-м км дороги Раздольное — Хасан в Приморье, погибли три человека.

В автомобильной аварии, которая произошла в ночь на воскресенье на 43-м км дороги Раздольное — Хасан в Приморье, погибли три человека.

Как передает Report , об этом сообщило управление МВД России по Приморскому краю.

"По предварительной информации, водитель автомашины УАЗ, двигаясь в направлении села Гусевка, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. После этого произошло возгорание внедорожника", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что находящиеся в салоне автомобиля три человека погибли.

Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.