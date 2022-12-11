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В России трое мужчин заживо сгорели в автомобиле после ДТП

В России трое мужчин заживо сгорели в автомобиле после ДТП В автомобильной аварии, которая произошла в ночь на воскресенье на 43-м км дороги Раздольное — Хасан в Приморье, погибли три человека.
В регионе
11 декабря 2022 г. 12:35
В России трое мужчин заживо сгорели в автомобиле после ДТП

В автомобильной аварии, которая произошла в ночь на воскресенье на 43-м км дороги Раздольное — Хасан в Приморье, погибли три человека.

Как передает Report, об этом сообщило управление МВД России по Приморскому краю.

"По предварительной информации, водитель автомашины УАЗ, двигаясь в направлении села Гусевка, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд с дороги в правый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. После этого произошло возгорание внедорожника", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что находящиеся в салоне автомобиля три человека погибли.

Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

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