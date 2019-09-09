В России трое членов участковой избирательной комиссии погибли в ДТП

Трое членов участковой избирательной комиссии и наблюдатель погибли в ДТП в Отрадненском районе Кубани во время перевозки бюллетеней. Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в избирательной комиссии Краснодарского края.

"Они везли бюллетени в территориальную комиссию. И товарищ вез пасеку, на Honda, по-моему, выехал на встречку и соответственно… Там пять погибших. Там три были от избиркома, один наблюдатель, а пятый – водитель Honda", - сообщил агентству представитель избирательной комиссии Краснодарского края.