В России третий день подряд число инфицированных COVID-19 превышает 40 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 735, до 8 714 595.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 735, до 8 714 595.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Третий день число новых заболевших превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%, сообщили в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28 605. Всего уже выздоровел 7 505 971 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 192 против 1 195 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 244 447 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,81%, следует из данных штаба.