​В России темп прироста новых случаев COVID-19 снизился на 23%

"Данные по коронавирусу за последний день выглядят оптимистично, темп прироста новых случаев снизился на 23,4%".

Как передаёт российское бюро Report, об этом заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Т. Голикова подчеркнула, что в 23-х регионах коэффициент распространения коронавируса ниже 1. В среднем, в России он составляет 0,9.

Она отметила, что снижение коэффициента в регионе ниже 1 является одним из условий постепенного снятия ограничений.

Напомним, общее число зараженных коронавирусом в России превысило 290 тысяч. человек.