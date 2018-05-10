В России студент открыл стрельбу во время занятий

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Студент филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина во время занятий в городе Барабинск ранил однокурсника, после чего покончил с собой, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Врачи рассказали, что студент, на которого напали, получил огнестрельное ранение. Его сейчас оперируют.

Еще двое человек получили переломы, когда выпрыгнули из окна. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

На место происшествия уже экстренно выехал временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников, отменив запланированную ранее поездку в Ордынский район.