В России столкнулись два судна

Маломерное судно затонуло после столкновения с теплоходом в акватории средней Невки в Санкт-Петербурге, шесть человек доставлены спасателями на берег, никто не пострадал

Маломерное судно затонуло после столкновения с теплоходом у берегов российского Санкт-Петербурга.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, шесть человек доставлены спасателями на берег, никто не пострадал.

По предварительным данным, вечером 22 июня столкнулись теплоход "Нева-1" и маломерное судно.

"В результате столкновения маломерное судно, на котором находилось шесть человек, затонуло, указанные граждане были доставлены спасателями на берег, никто не пострадал", - говорится в новости.

Следственные органы проводят проверку по факту столкновения теплохода и маломерного судна.

"В настоящее время следователи и криминалисты выехали на место происшествия для производства его осмотра, установления свидетелей и очевидцев, а также всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему", - сообщает ведомство.