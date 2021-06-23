В России столкнулись два судна

Маломерное судно затонуло после столкновения с теплоходом у берегов российского Санкт-Петербурга.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, шесть человек доставлены спасателями на берег, никто не пострадал.
По предварительным данным, вечером 22 июня столкнулись теплоход "Нева-1" и маломерное судно.
"В результате столкновения маломерное судно, на котором находилось шесть человек, затонуло, указанные граждане были доставлены спасателями на берег, никто не пострадал", - говорится в новости.
Следственные органы проводят проверку по факту столкновения теплохода и маломерного судна.
"В настоящее время следователи и криминалисты выехали на место происшествия для производства его осмотра, установления свидетелей и очевидцев, а также всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших произошедшему", - сообщает ведомство.