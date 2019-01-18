В России столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34

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Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе в ходе полетов на Дальнем Востоке. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в силовых структурах региона.
"Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе обоих экипажей пока ничего неизвестно", - сказал собеседник агентства.
Минобороны России подтвердило информацию об аварии двух Су-34 на Дальнем Востоке.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости