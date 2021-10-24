В России столкнулись автобус с грузовиком, погибли пять человек

Лобовое столкновение пассажирского автобуса и КамАза произошло на на 246-м км дороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь в Калмыкии, в результате погибли пять человек, еще восемь пострадали.

Лобовое столкновение пассажирского автобуса и КамАза произошло на на 246-м км дороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь в Калмыкии, в результате погибли пять человек, еще восемь пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МВД региона.

"По предварительным данным, произошло столкновение транспортных средств - пассажирского автобуса Neoplan, следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, и грузового автомобиля КамАз. В результате ДТП пять пассажиров автобуса, в том числе один ребенок, умерли от полученных ранений на месте происшествия. Телесные повреждения различной степени тяжести получили также восемь пассажиров автобуса", - рассказали в ведомства.