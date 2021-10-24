О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России столкнулись автобус с грузовиком, погибли пять человек

В России столкнулись автобус с грузовиком, погибли пять человек Лобовое столкновение пассажирского автобуса и КамАза произошло на на 246-м км дороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь в Калмыкии, в результате погибли пять человек, еще восемь пострадали.
В регионе
24 октября 2021 г. 08:58
В России столкнулись автобус с грузовиком, погибли пять человек

Лобовое столкновение пассажирского автобуса и КамАза произошло на на 246-м км дороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь в Калмыкии, в результате погибли пять человек, еще восемь пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МВД региона.

"По предварительным данным, произошло столкновение транспортных средств - пассажирского автобуса Neoplan, следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, и грузового автомобиля КамАз. В результате ДТП пять пассажиров автобуса, в том числе один ребенок, умерли от полученных ранений на месте происшествия. Телесные повреждения различной степени тяжести получили также восемь пассажиров автобуса", - рассказали в ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyada sərnişin avtobusu ilə “KamAZ” toqquşub, ölənlər var

Самое читаемое

Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
19 октября 2021 г. 10:44
Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
ФотоВагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
21 октября 2021 г. 13:29
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
Официальные лица США по приглашению азербайджанца посетили Украину 
ФотоОфициальные лица США по приглашению азербайджанца посетили Украину 
18 октября 2021 г. 11:00
В Баку повесилась 35-летняя женщина 
ФотоВ Баку повесилась 35-летняя женщина 
23 октября 2021 г. 19:44
В этих районах Баку не будет воды
В этих районах Баку не будет воды
17 октября 2021 г. 10:17
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 896 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 896 человек
17 октября 2021 г. 17:31
Две группы в БГУ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
Две группы в БГУ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
18 октября 2021 г. 17:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi