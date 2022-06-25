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В России стартовало производство серийных ракет "Сармат"

В России стартовало производство серийных ракет "Сармат" Роскосмос приступил к созданию серийных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
В регионе
25 июня 2022 г. 12:40
В России стартовало производство серийных ракет Сармат

Роскосмос приступил к созданию серийных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Конечно, мы уже приступили к созданию серийных ракет", - заявил Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".

Он добавил, что госкорпорация готовится ко второму пуску межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", работы идут по графику. "Мы в графике, мы готовимся ко второму летно-конструкторскому испытанию "Сармата", где будут повышены требования к этой машине в определенных, согласованных с нашим заказчиком - Минобороны - моментах", - сказал Рогозин.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области 20 апреля, он прошел успешно.

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