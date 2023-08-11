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В России создают беспилотный бронеавтомобиль

В России создают беспилотный бронеавтомобиль В России создают беспилотный бронеавтомобиль "Зубило", предназначенный для штурмовых групп.
В регионе
11 августа 2023 г. 10:47
В России создают беспилотный бронеавтомобиль

В России создают беспилотный бронеавтомобиль "Зубило", предназначенный для штурмовых групп.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в АО "Ремдизель"

"В этом году на нашем стенде на "Армии-2023" будут премьеры - бронеавтомобиль "Титан" для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием "Зубило", - сообщили в компании.

В "Ремдизель" уточнили, что помимо своего основного назначения, бронеавтомобиль "Зубило" может также быть использован для подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и получивших ранения, зарядки радиостанций и квадрокоптеров. В случае с "Титаном" речь идет о защищенном автомобиле для подразделений Воздушно-десантных войск, разведки и спецназа.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya pilotsuz zirehli avtomobilin istehsalına başlayır

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