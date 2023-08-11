В России создают беспилотный бронеавтомобиль

В России создают беспилотный бронеавтомобиль "Зубило", предназначенный для штурмовых групп.

В России создают беспилотный бронеавтомобиль "Зубило", предназначенный для штурмовых групп.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в АО "Ремдизель"

"В этом году на нашем стенде на "Армии-2023" будут премьеры - бронеавтомобиль "Титан" для сил спецназначения и беспилотное транспортное средство с громким названием "Зубило", - сообщили в компании.

В "Ремдизель" уточнили, что помимо своего основного назначения, бронеавтомобиль "Зубило" может также быть использован для подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и получивших ранения, зарядки радиостанций и квадрокоптеров. В случае с "Титаном" речь идет о защищенном автомобиле для подразделений Воздушно-десантных войск, разведки и спецназа.