Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В России создана Национальная ассоциация международной информационной безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, ее учредителями выступили Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Дипломатическая академия МИД России, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Институт современных проблем безопасности.

Основная цель Ассоциации – содействие реализации государственной политики в области обеспечения международной информационной безопасности, а также продвижение российских инициатив в указанной области.

Кроме того, Ассоциация ориентирована на участие в объективном информировании и разъяснении организациям гражданского общества Российской Федерации и зарубежных государств основных положений государственной политики на данном направлении.

Президентом Ассоциации избран директор Института проблем информационной безопасности МГУ имени М.В.Ломоносова Владислав Петрович Шерстюк, генеральным директором – президент Национального исследовательского института глобальной безопасности Анатолий Иванович Смирнов.

В состав Президиума Ассоциации вошли ведущие ученые и специалисты, известные эксперты в области международной информационной безопасности.