В России создан комплекс подавления малых беспилотников

Специалисты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработали новую систему защиты от малых винтокрылых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, разработка была представлена в рамках мероприятия "Архипелаг 2023".
Новинка представляет собой программно-аппаратный комплекс (ПАК) излучателей электромагнитного поля, которое препятствует работе БПЛА в его зоне.
По словам лидера проекта Романа Кариха, в зависимости от типа и класса беспилотника возможен запуск помехи в диапазоне сигнала радиоуправления конкретной модели. Имеется также возможность запуска широкополосной помехи.
"Такая система позволит снизить риски позднего подавления БПЛА", - сказал он.
ПАК состоит из цифровой антенной решетки с большим коэффициентом действия и программной части на базе искусственного интеллекта, которая генерирует узконаправленные или широкополосные помехи.
"За счет этого системе не нужны большие мощности для подавления БПЛА. Это делает стоимость разработки дешевле аналогов", – добавил Карих.
Сроки реализации промышленных образцов зависят от источников дополнительного финансирования. На текущий момент у группы исследователей ТГТУ имеется рабочий опытный образец.