О нас

В России создан комплекс подавления малых беспилотников

В России создан комплекс подавления малых беспилотников Специалисты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработали новую систему защиты от малых винтокрылых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В регионе
21 августа 2023 г. 09:52
В России создан комплекс подавления малых беспилотников

Специалисты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработали новую систему защиты от малых винтокрылых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, разработка была представлена в рамках мероприятия "Архипелаг 2023".

Новинка представляет собой программно-аппаратный комплекс (ПАК) излучателей электромагнитного поля, которое препятствует работе БПЛА в его зоне.

По словам лидера проекта Романа Кариха, в зависимости от типа и класса беспилотника возможен запуск помехи в диапазоне сигнала радиоуправления конкретной модели. Имеется также возможность запуска широкополосной помехи.

"Такая система позволит снизить риски позднего подавления БПЛА", - сказал он.

ПАК состоит из цифровой антенной решетки с большим коэффициентом действия и программной части на базе искусственного интеллекта, которая генерирует узконаправленные или широкополосные помехи.

"За счет этого системе не нужны большие мощности для подавления БПЛА. Это делает стоимость разработки дешевле аналогов", – добавил Карих.

Сроки реализации промышленных образцов зависят от источников дополнительного финансирования. На текущий момент у группы исследователей ТГТУ имеется рабочий опытный образец.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
Акиф Исламзаде поблагодарил президента: Я испытываю огромную радость
14 августа 2023 г. 14:50
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi