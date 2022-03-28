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В России создали высокоманевренный летательный аппарат новой конструкции

В России создали высокоманевренный летательный аппарат новой конструкции Высокоманевренный летательный аппарат новой конструкции "Циклодрон" создан в России.
В регионе
28 марта 2022 г. 16:53
В России создали высокоманевренный летательный аппарат новой конструкции

Высокоманевренный летательный аппарат новой конструкции "Циклодрон" создан в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Принцип движения фактически подсмотрен у старых колесных пароходов. Современные средства автоматизации и непрерывного мониторинга за положением лопастей, наклонов позволяет таким образом управлять этой системой, что, если есть четыре таких "колеса", то можно программировать, осуществлять любые движения: вертикальный взлет, посадка на наклонную стенку, подлет к зданию и так далее. И это впервые было сделано", - сказал Сергеев.

"Сейчас делается первый пилотируемый такой аппарат со взлетным весом 2 тыс. кг, и в 2023 году он должен полететь", - сказал глава РАН.

Путин задал вопрос о применении этого аппарата. Сергеев отметил, что данная разработка очень интересует МЧС, пожарных, так как этот летательный аппарат, в отличие от других квадрокоптеров и вертолетов, "может просто подлететь к вертикальной стенке, и осуществлять выход спасателей". Уровень шума у него оказался существенно меньше, чем шум квадрокоптеров, то есть, в этом смысле он будет представлять интерес как более экологическая аэромобильная система.

"Важно, что у него повышенная маневренность, потому что одновременное управление четырьмя "колесами" компьютером позволяет двигаться по совершенно произвольной траектории с достаточно хорошей скоростью", - сказал глава РАН.

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