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В России совершил аварийную посадку Boeing-737

В России совершил аварийную посадку Boeing-737 В аэропорту Южно-Сахалинска утром аварийно приземлился самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс из Москвы.
В регионе
1 декабря 2023 г. 06:32
В России совершил аварийную посадку Boeing-737

В аэропорту Южно-Сахалинска утром аварийно приземлился самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс из Москвы.

Как передает Report, об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Сахалинской области РФ.

"Утром 1 декабря в ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях) ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшее из Москвы", - указано в заявлении.

Уточняется, что в 09:34 (02:34 - бакинское) самолет приземлился в аэропорту. Судя по данным онлайн-табло аэропорта Южно-Сахалинска, обратный рейс до Москвы, который должен был вылететь в 11:50 (04:34 - бакинское), задержан до 17:00 (10:34 - бакинское).

Позже в аэропорту Южно-Сахалинска журналистам уточнили, что на борту самолета находились 14 членов экипажа и 408 пассажиров. Посадка совершена благополучно. "Воздушное судно самостоятельно освободило ИВПП (искусственная взлетно-посадочная полоса) по рулежной дорожке, далее было отбуксировано на стоянку. При осмотре специалистами выявлена техническая причина, она устраняется", - рассказали в аэропорту.

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