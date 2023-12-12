В России сотрудникам ЧОП разрешили сбивать беспилотники на объектах ТЭК

Госдума России во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

Госдума России во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Закон в целях обеспечения безопасности объектов ТЭК, которым присвоена категория опасности, работников и лиц, находящихся на этих объектах, наделяет сотрудников частных охранных организаций правом пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов.

Согласно закону, пресекать движение беспилотников можно будет, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления дронами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотников.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в ноябре.