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В России сократят срок пребывания за уклонение от дактилоскопической регистрации

В России сократят срок пребывания за уклонение от дактилоскопической регистрации Срок временного пребывания иностранного гражданина в России сокращается в случае, если иностранный гражданин уклоняется от прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) медицинского освидетельствования н
В регионе
20 декабря 2021 г. 16:07
В России сократят срок пребывания за уклонение от дактилоскопической регистрации

Срок временного пребывания иностранного гражданина в России сокращается в случае, если иностранный гражданин уклоняется от прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

Как сообщает российское бюро Report, об этом следует из приказа МВД России.

Также, срок пребывания мигрантов будет сокращен при выявлении опасных для окружающих инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции либо по результатам медицинского освидетельствования установлен факт употребления наркотиков.

Основанием для такого решения могут стать запрет въезда в РФ, нежелательность пребывания или аннулирования разрешения на работу или патента иностранного гражданина и прекращение обучения: "Одновременно до иностранного гражданина доводится информация об обязанности выехать из РФ в течение трех дней со дня принятия решения о сокращении срока временного пребывания и о последствиях неисполнения данной обязанности".

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