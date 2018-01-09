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    В России сокращен штат ГАИ на 10 тысяч человек

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В пресс-центре МВД России подтвердили информацию о сокращении штата ГИБДД с 1 января 2018 года на 10 тысяч сотрудников, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

    Отмечается, что сокращаются должности сотрудников в подразделениях ГИБДД и ДПС, "за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов… и выдачи водительских удостоверений".

    31 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении штатной численности МВД на 10 тыс. человек.

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