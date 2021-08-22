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В России снова десятки тысяч больных COVID-19 за сутки

В России снова десятки тысяч больных COVID-19 за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 564.
В регионе
22 августа 2021 г. 12:33
В России снова десятки тысяч больных COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 564.

Как передает Report, об этом следует из опубликованных данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31 процент. Всего с начала пандемии в стране заразились 6 747 087 человек.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 15 414, всего уже выздоровели 6 019 466.

Количество летальных исходов из-за COVID-19 за сутки возросло на 762 против 797 днем ранее, до 176 044. Прирост стал минимальным с 26 июля.

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