В России сносят пустую могилу с постаментом пособника фашистов Гарегина Нжде - ФОТО

В преддверии московского парада Победы в Великой Отечественной войне российская гражданская инициатива "Стопфашизм" обратилась в мэрию Владимира с предложением очистить кладбище Владимирского централа от пустой могилы сотрудничавшего с нацистами Гарегина Нжде (Тер-Арутюняна), сообщает Report со ссылкой на Росбалт.

Инициатива была выдвинута по итогам состоявшейся 19 июня в онлайн-конференции «Память о войне и войны памяти в современной России» с участием первого зампреда комитета Государственной думы по международным делам Дмитрия Новикова, члена Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майора ФСБ в запасе Александра Михайлова, а также членов гражданской инициативы «Стопфашизм» — председателя комиссии по развитию межнациональных связей Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Галли Монастыревой, председателя Владимирского регионального отделения Изборского клуба Димитрия Сагала и украинского журналиста и политолога Владимира Цхведиани.

В ходе онлайн-конференции были рассмотрены практические шаги по пресечению попыток героизации фашизма и нацистских пособников на территории России. Рекомендовано использовать для этого опыт привлечения общественности, который имел место при демонтаже памятной доски в честь генерала Маннергейма в Санкт-Петербурге в 2016 году и мемориальной доски в честь Гарегина Нжде (Тер-Арутюняна) в Армавире в 2019 году.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков призвал брать пример с общественных инициатив по пресечению попыток героизации фашизма. Он особо отметил, что нужны новые законодательные акты, запрещающие фальсифицировать историю ВОВ и попытки обеления приспешников фашизма. Что необходимо более плотно законодательно регулировать эту ситуацию в условиях развернутой масштабной кампании по фальсификации истории ВОВ.

В связи с этим в обращении, подписанном членами ГИ «Стопфашизм», отмечается, что уже несколько лет пустая могила Гарегина Нжде на кладбище Владимирского централа превращена в место организации так называемых «мероприятий памяти», в которых участвуют представители армянской диаспоры города и России.

Являясь одним из организаторов Армянского легиона вермахта, Нжде был схвачен советской разведкой в конце ВОВ на территории Болгарии. В ходе допросов он признал свое сотрудничество с функционерами СС.

Осужденный советским судом за военные преступления Нжде отбывал длительный срок во Владимирском централе, где и умер в 1955 году. В 1980-е гг. группа армянских националистов тайно перевезла содержимое владимирской могилы в советскую Армению, а после распада СССР останки Нжде были расчленены и захоронены в разных местах страны. Как отмечали участники онлайн-конференции, сегодня в Армении на государственном уровне создан культ Нжде, а официальная идеология оценивает период его сотрудничества с нацистами как логическое продолжение его «борьбы за независимость Армении». В центре Еревана установлен памятник Нжде, открытый с участием руководства страны.

Отмечается, что в России отношение к Нжде не изменилось. Так, в докладе МИД РФ, в трудах, изданных Минобороны РФ и ФСБ, показаны фашистская сущность идеологии цегакронизма, сотрудничество Нжде с Третьим Рейхом и его преступления на территории СССР. В рамках международной деятельности по противодействию тенденции по фальсификации истории войны и реабилитации фашизма в России неоднократно высказывалась обеспокоенность и фактом его героизации в Армении.

«Россия занимает принципиальную позицию и предпринимает серьезные усилия на международном уровне по предотвращению героизации фашизма… — прокомментировал цель обращения один из его подписантов Димитрий Сагал. — Мы видим одни и те же тренды в Прибалтике, Украине, Армении. А теперь фальсификационный нарратив ВОВ пытаются навязать и внутри России — через героизацию Маннергейма, через поминовение Нжде».

«Сегодня объектом этой пропаганды является армянская молодежь в России, а завтра это будут другие нацменьшинства, а потом и вся российская общественность. Ведь эта борьба не только за абстрактную историческую правду, а за национальную самость россиян. Кого наше потомство будет воспринимать героями — Жукова или Маннергейма, Баграмяна или Нжде? От этого зависит будущее величие России. Я считаю, что в этой борьбе не может быть мелочей. Поэтому к пустой могиле Нжде во Владимире должна быть проявлена такая же принципиальность, как и в случае с установкой памятной таблички Маннергейму в Петербурге. Это будет практической реализацией той поправки о сохранении исторической памяти, за которую 1 июля мы пойдем голосовать», — констатировал Сагал.