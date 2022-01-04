В России снизилось число заражений COVID-19

За за минувшие сутки в России выявили около 16 тыс. случая COVID-19 — это минимум с 17 июня.

За за минувшие сутки в России выявили около 16 тыс. случая COVID-19 — это минимум с 17 июня.

Как передает Report, это следует из данных Оперативного штаба.

"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 15 903 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 196 (7,5 процента) без клинических проявлений", - сказано в сообщении штаба.

За сутки скончались 834 пациента с COVID-19, за все время пандемии умерли в стране 312 187 человек с заболеванием. Выписаны 27 071 человек, за все время выздоровели 9 575 147.