В России снизилось число инфицированных COVID-19

В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 35 681, это минимум с 24 октября.

В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 35 681, это минимум с 24 октября.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с новым заболеванием.

Общее количество инфицированных увеличилось до 9 366 839. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,38%.

За сутки в стране подтверждена 1 241 смерть пациентов с COVID-19, за все время умерли 265 336 человек с этим заболеванием.

Выписаны 28 713 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 053 643 человека после заболевания.