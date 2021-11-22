О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России снизилось число инфицированных COVID-19

В России снизилось число инфицированных COVID-19 В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 35 681, это минимум с 24 октября.
В регионе
22 ноября 2021 г. 12:53
В России снизилось число инфицированных COVID-19

В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 35 681, это минимум с 24 октября.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с новым заболеванием.

Общее количество инфицированных увеличилось до 9 366 839. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,38%.

За сутки в стране подтверждена 1 241 смерть пациентов с COVID-19, за все время умерли 265 336 человек с этим заболеванием.

Выписаны 28 713 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 053 643 человека после заболевания.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiyada COVID-19-a yoluxanların gündəlik sayı azalıb

Самое читаемое

Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
МК: Пашинян взбрыкнул и тут же натолкнулся на бронированный кулак Баку
МК: Пашинян взбрыкнул и тут же натолкнулся на бронированный кулак Баку
18 ноября 2021 г. 09:52
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
Самир Шарифов: На повышение зарплат и пенсий выделено достаточно средств
Самир Шарифов: На повышение зарплат и пенсий выделено достаточно средств
16 ноября 2021 г. 12:03
Задержан пытавшийся проникнуть в Ходжавенд
ФотоЗадержан пытавшийся проникнуть в Ходжавенд
21 ноября 2021 г. 12:50
Президент США приступил к своим обязанностям из госпиталя
Президент США приступил к своим обязанностям из госпиталя
19 ноября 2021 г. 21:22
Пашинян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку
Пашинян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку
17 ноября 2021 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi