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В России снимут запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления

В России снимут запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления Комитет Госдумы России по обороне одобрил поправки, разрешающие мобилизовать на войну граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления.
В регионе
18 октября 2022 г. 06:52
В России снимут запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления

Комитет Госдумы России по обороне одобрил поправки, разрешающие мобилизовать на войну граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

Мобилизовать судимых за тяжкие преступления в России запрещено с 1997 года, когда был принят закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Данный запрет прописан в части 4 статьи 17 этого закона.

Авторами новой инициативы стали председатель комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель главы Минобороны Сергея Шойгу - Андрей Картаполов - и его первый заместитель Андрей Красов.

Ожидается, что поправки будут рассмотрены на заседании Госдумы 18 октября.

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