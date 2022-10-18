В России снимут запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления

Комитет Госдумы России по обороне одобрил поправки, разрешающие мобилизовать на войну граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления.

Комитет Госдумы России по обороне одобрил поправки, разрешающие мобилизовать на войну граждан с неснятыми или непогашенными судимостями за тяжкие преступления.

Как передает Report, об этом сообщает BBC .

Мобилизовать судимых за тяжкие преступления в России запрещено с 1997 года, когда был принят закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Данный запрет прописан в части 4 статьи 17 этого закона.

Авторами новой инициативы стали председатель комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель главы Минобороны Сергея Шойгу - Андрей Картаполов - и его первый заместитель Андрей Красов.

Ожидается, что поправки будут рассмотрены на заседании Госдумы 18 октября.