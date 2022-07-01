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В России снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

В России снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса В России снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса
В регионе
1 июля 2022 г. 10:26
В России снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

В России снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно пресс-службе Роспотребнадзора, при необходимости их действие может быть возобновлено.

"В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидемиологического процесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе действие масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что недельный показатель заболеваемости коронавирусом в России с середины февраля снизился более чем в 64 раза. Почти все подтвержденные случаи заболевания этим вирусом в России протекают либо в легкой форме - в виде острого респираторного заболевания, либо бессимптомно, отметили в ведомстве.

"Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса. Устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно", - говорится в сообщении.

Меры по своевременному выявлению заразившихся коронавирусом, а также мониторинг эпидемического процесса сохранятся после снятия введенных из-за пандемии ограничений.

"В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации сохраняются противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за эпидемическим процессом. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

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