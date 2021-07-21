В России смогут не ставить в паспорт отметки о браке и детях

Отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию.

Отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что обязательно в паспорте производятся отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.

"По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных паспортах, о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина за пределами территории страны, о группе крови и резус-факторе", - говорится в документе.

Ранее по желанию в паспорте ставились только отметки о группе крови и резус-факторе, а также об идентификационном номере налогоплательщика.