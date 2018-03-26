В России скончался основатель акционерного общества "МММ"

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ На 63-году жизни скончался основатель акционерного общества "МММ" Сергей Мавроди, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По данным издания, Мавроди стало плохо на автобусной остановке на улице Поликарпова около 1.00. Прохожий вызвал ему «скорую помощь», так как Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

Акционерное общество "МММ" считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. В 2003 году Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах. По некоторым данным, потерпевшими от участия в пирамиде были признаны 10 454 человека.