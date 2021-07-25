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В России скончался министр цифрового развития и связи

В России скончался министр цифрового развития и связи Министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков умер.
В регионе
25 июля 2021 г. 07:31
В России скончался министр цифрового развития и связи
Александр Курдюков

Скончался министр цифрового развития и связи Амурской области (Россия) Александр Курдюков.

Как передает Report, слова соболезнования в своем Telegram-канале выразил губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ отмечалось, что 17 июля во время отдыха на туристической базе Курдюков во время конфликта получил травмы. С места он был госпитализирован в больницу.

Александр Курдюков родился в Благовещенске в 1981 году, окончил Амурский государственный университет по специальности "Информационные системы (по областям применения)". С января 2021 года являлся министром цифрового развития и связи Амурской области.

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