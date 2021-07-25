В России скончался министр цифрового развития и связи

Скончался министр цифрового развития и связи Амурской области (Россия) Александр Курдюков.
Как передает Report, слова соболезнования в своем
"Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано", - говорится в сообщении.
Александр Курдюков родился в Благовещенске в 1981 году, окончил Амурский государственный университет по специальности "Информационные системы (по областям применения)". С января 2021 года являлся министром цифрового развития и связи Амурской области.