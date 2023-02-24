В России самолет совершил аварийную посадку из-за разгерметизации салона

Пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Россия", следовавший из Сочи в Красноярск, совершил аварийную посадку в аэропорту прибытия.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.
Причина аварийной посадки - разгерметизации салона, пострадавших нет.
"На борту самолета находились 167 пассажиров и 8 членов экипажа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту проводится доследственная проверка.